Bei der ÖVP rauchen nach Rücktritt die Köpfe

Am Sonntagabend rauchten in der ÖVP übrigens die Köpfe in der Parteizentrale in der Merianstraße. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler ist dabei nicht nur mit der Nachfolger-Wahl konfrontiert gewesen. Intern musste sie für den Kommentar ihres Partners, Markus Fauland, zu Festspieldirektor Lukas Crepaz einiges einstecken. Fauland empfahl darin: „Reisende soll man nicht aufhalten.“