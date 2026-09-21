Mahnmal in Marchtrenk für 22 getötete Frauen

Die Horror-Tat eines Ehemannes an seiner 39-jährigen Gattin schockt weiterhin die Bevölkerung in der Kleinstadt Marchtrenk (OÖ). Dort wurde deshalb nun eine Gedenkstelle für die heuer schon 22 Frauen eingerichtet, die bundesweit getötet worden waren.
Ein nach außen hin treu sorgender Vater und Ehemann (51) soll in Marchtrenk seine 39-jährige Frau bzw. die Mutter seiner Tochter an andere Männer verkauft haben. Bei einem widerlichen Sexualakt, bei dem die Frau von Unmengen Alkohol betäubt war, soll er sie brutal getötet haben.
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