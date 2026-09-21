Mahnmal in Marchtrenk für 22 getötete Frauen

Ein nach außen hin treu sorgender Vater und Ehemann (51) soll in Marchtrenk seine 39-jährige Frau bzw. die Mutter seiner Tochter an andere Männer verkauft haben. Bei einem widerlichen Sexualakt, bei dem die Frau von Unmengen Alkohol betäubt war, soll er sie brutal getötet haben.