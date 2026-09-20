Kopie Sturm wurde besser als das Original Salzburg

Die Bilanz der jüngeren Vergangenheit liest sich aus Salzburger Sicht desaströs. Von den vergangenen sechs Duellen gegen Sturm Graz wurde kein einziges gewonnen. 1:2, 2:4, 0:2 und zuletzt dreimal 1:1 endeten die Bundesliga-Toppartien gegen die Steirer. Aus Bullen-Sicht wäre es höchste Zeit, wieder einmal voll anzuschreiben gegen die „Blackys“.