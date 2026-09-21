„Beißen uns schon etwas in unsere Hintern“

Regionalligist St. Johann legte am Wochenende eine starke Aufholjagd hin. Der Trainer war nach der Partie zufrieden, sprach mit der „Krone“ aber auch über ein großes Manko.
Das war schon sehr geil, wie wir sie in der zweiten Halbzeit zerlegt und das Spiel noch gedreht haben“, schwärmte St. Johanns Cheftrainer Bernhard Kletzl nach dem 3:1-Sieg gegen die zweite Garde von Bundesligist Ried. Gegen die Gäste aus dem Innviertel lagen die Pongauer zur Halbzeit noch mit 0:1 zurück, zündeten aber nach dem Pausentee den Turbo.
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