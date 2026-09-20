Caritas Salzburg nimmt auch alte Elektrogeräte an

Die Caritas Salzburg freut sich nicht nur über Kleidungsspenden. Auch Elektrokleingeräte werden wiederaufbereitet. Wer seines nicht mehr braucht, kann es zur Sachspendenannahme in die Gaswerkgasse bringen.
Die bisher gespendeten Geräte reichen von Haushaltsklassikern wie Lampen, Fernsehern oder Küchengeräten bis zu außergewöhnlichen Einzelstücken: Popcornmaschinen, Schokobrunnen, Weltempfänger, Trockenhauben, Fußsprudelbäder oder antike Hängeleuchten.
Besonders gefragt seien laut der Caritas Vintage-Geräte – etwa Kameras oder alte Lampen aus den 60er und 70er-Jahren. Ansprechen würde dieses Sortiment sowohl Sammler als auch Käufer, denen Nachhaltigkeit wichtig ist.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.