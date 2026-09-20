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Caritas Salzburg nimmt auch alte Elektrogeräte an

Salzburg
20.09.2026 22:30
Jedes Gerät wird sorgfältig geprüft.
Jedes Gerät wird sorgfältig geprüft.(Bild: Caritas Salzburg)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Die Caritas Salzburg freut sich nicht nur über Kleidungsspenden. Auch Elektrokleingeräte werden wiederaufbereitet. Wer seines nicht mehr braucht, kann es zur Sachspendenannahme in die Gaswerkgasse bringen.

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Die bisher gespendeten Geräte reichen von Haushaltsklassikern wie Lampen, Fernsehern oder Küchengeräten bis zu außergewöhnlichen Einzelstücken: Popcornmaschinen, Schokobrunnen, Weltempfänger, Trockenhauben, Fußsprudelbäder oder antike Hängeleuchten.

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Besonders gefragt seien laut der Caritas Vintage-Geräte – etwa Kameras oder alte Lampen aus den 60er und 70er-Jahren. Ansprechen würde dieses Sortiment sowohl Sammler als auch Käufer, denen Nachhaltigkeit wichtig ist.

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