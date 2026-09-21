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Drogen-Brennpunkt

„Neben spielenden Kindern konsumieren Süchtige“

Wien
21.09.2026 05:00
In der Wiener Dingelstedtgasse gehen Bewohner gegen die Drogenszene auf die Barrikaden.
In der Wiener Dingelstedtgasse gehen Bewohner gegen die Drogenszene auf die Barrikaden.(Bild: Lisa Schinagl, Krone KREATIV)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Im Dingelstedtpark im 15. Wiener Bezirk nisten sich seit Monaten vermehrt Drogenabhängige ein, schlafen dort und lärmen. Die Situation belaste Anrainer so sehr, dass einige sogar schon wegziehen, wie sie der „Krone“ bei einem Lokalaugenschein erzählen.

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Seit Anfang Mai soll das Alkoholverbot am Westbahnhof und die Schutzzone rund um die U6-Station Gumpendorfer Straße den dortigen Drogen-Hotspot ausmerzen. Dass sich Betroffene in angrenzende Viertel ansiedeln könnten, befürchtete die Opposition seit Tag eins.

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