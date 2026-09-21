Blitz-Viererpack bei Spitzenspiel in Filzmoos

An der Ausgangslage ändert sich für beide Teams damit wenig. Die Spitze der 2. Klasse Süd bleibt eng zusammen. Für die Pongauer viel wichtiger: „Unsere Spielgemeinschaft funktioniert toll. Obwohl wir gar keine direkten Nachbarn sind, arbeiten wir schon lange im Nachwuchs zusammen“, erläutert Greimeister. Was stolz macht: Von aktuell 27 Kaderspielen sind gleich 18 Nachwuchskicker dabei. „Von den Hüttau-Kickern sind überhaupt nur drei über 19.“ Ohne Nachwuchs geht es in kleineren Gemeinden eben nicht. Das kennt auch Rivale Muhr. In der 500-Seelen-Gemeinde wird pro Jahr im Schnitt ein Kind eingeschult. Eine riesige Herausforderung für die örtlichen Vereine.