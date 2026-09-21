Blitz-Viererpack bei Spitzenspiel in Filzmoos

Der Rundenschlager der 2. Klasse Süd hielt, was er verspricht. Die Spielgemeinschaft Hüttau/Filzmoos schickte sich an, Spitzenreiter Muhr zu stürzen. In einer Partie mit sechs Toren konnten am Ende beide mit dem Ausgang leben.
Wer sich wunderte, warum ausgerechnet das Spitzenduell der kleinen Gemeinde zum Fan.at-Spiel der Runde gekürt wurde, sah sich schnell eines Besseren belehrt. Die Heimischen gingen durch Azem Bejta (3.) und Karl Kirfel (6.) blitzschnell in Führung. Die Antwort des Lungauer Tabellenführers ließ aber nicht lange auf sich warten: Sebastian Schlick gelang per Doppelschlag (10., 12.) alsbald der Ausgleich – vier Tore in neun Minuten!
Später Ausgleich, Ausschlüsse nach Abpfiff
Danach tat sich erst nach der Pause wieder was, als Aigner die Gäste per Elfmeter in Front brachte (68.). „Der war gerechtfertigt. Wir hatten selbst einige gute Chancen“, sah es Hausherren-Sektionsleiter Albert Greimeister. Der am Ende durchatmen konnte. Denn Bejta sollte noch der erlösende Ausgleich gelingen (89.). „Mit dem Ergebnis konnten dann beide gut leben.“ Einzig blöd: Auf Betreuerseite gab es für Gastgeber-Coach Podeyn und Gäste-Co Aigner wegen Kritik noch die rote Karte.
An der Ausgangslage ändert sich für beide Teams damit wenig. Die Spitze der 2. Klasse Süd bleibt eng zusammen. Für die Pongauer viel wichtiger: „Unsere Spielgemeinschaft funktioniert toll. Obwohl wir gar keine direkten Nachbarn sind, arbeiten wir schon lange im Nachwuchs zusammen“, erläutert Greimeister. Was stolz macht: Von aktuell 27 Kaderspielen sind gleich 18 Nachwuchskicker dabei. „Von den Hüttau-Kickern sind überhaupt nur drei über 19.“ Ohne Nachwuchs geht es in kleineren Gemeinden eben nicht. Das kennt auch Rivale Muhr. In der 500-Seelen-Gemeinde wird pro Jahr im Schnitt ein Kind eingeschult. Eine riesige Herausforderung für die örtlichen Vereine.
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