19-Jähriger verliert nach Unfall den Führerschein

Mit 2,04 Promille endete eine Fahrt am Sonntagfrüh auf der B158 bei St. Gilgen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung St. Gilgen unterwegs, als das Auto aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn kam. Schließlich blieb das Fahrzeug neben der Straße stehen.