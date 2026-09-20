19-Jähriger verliert nach Unfall den Führerschein

Ein 19-Jähriger ist am Sonntagfrüh auf der B158 bei St. Gilgen (Salzburg) mit seinem Auto ins Schleudern geraten. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt, am Pkw entstand Totalschaden. Beim Lenker ergab der Alkotest 2,04 Promille. Der Führerschein wurde sofort abgenommen.
Mit 2,04 Promille endete eine Fahrt am Sonntagfrüh auf der B158 bei St. Gilgen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Pkw in Richtung St. Gilgen unterwegs, als das Auto aus ungeklärter Ursache ins Schleudern geriet und auf die Gegenfahrbahn kam. Schließlich blieb das Fahrzeug neben der Straße stehen.
Lenker blieb unverletzt
Der Lenker selbst blieb unverletzt. Sein 18-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen und kam ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl. Am Wagen entstand Totalschaden. Die Polizei nahm dem 19-Jährigen nach dem positiven Alkotest den Führerschein ab. Feuerwehr St. Gilgen und Löschzug Abersee übernahmen die Bergung des Autos.
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