Swarovski in neuem Look auf der Wiesn unterwegs

Da schau her! Victoria Swarovski scheint Gefallen an Typveränderungen gefunden zu haben. Nach ihrem Ausflug als Brünette vor wenigen Monaten schwenkte die 33-Jährige jetzt in die Gegenrichtung um: Auf der Münchner Wiesn zeigte sie sich platinblond!
Für die Songcontest-Moderatorin ist das Oktoberfest in München auch dieses Jahr ein Fixpunkt. Sie ist wieder beim Almauftrieb im Käfer-Zelt dabei. Eines ist jedoch anders: Die Haarpracht der 33-Jährigen erstrahlt heuer in einer neuen Farbe!
Da muss so mancher Gast wohl zweimal hinschauen: Swarovski probiert sich gerade an der Haarfarbe platinblond aus. Damit sieht Victoria ihrer Mama ganz schön ähnlich. Alexandra Swarovski trägt ihre Haare schon seit Längerem im hellsten Blondton.
Stolz postet Swarovski das Ergebnis ihres neuen Looks gleich auf Instagram mit ihren Fans. Was Herzblatt Mark Mateschitz dazu denkt, bleibt erst einmal offen. Er hatte mit ihrer letzten Typveränderung anfangs ein bisschen zu kämpfen, wie die Moderatorin später verriet.
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