Eisbullen müssen schnell Lehren aus Debakel ziehen

Auch wenn es nur die Auftakt-Partie der ICE Hockey League-Saison war, machen sich die Anhänger der Bulls zurecht Sorgen. Denn mit so einer blutleeren Leistung ohne Spielidee oder Einsatz wird man auch gegen andere Mannschaften aus der Liga große Probleme haben. „Ich habe Dinge gesehen, die ich seit der frühen Vorbereitung nicht mehr gesehen habe. Es ist frustrierend, weil wir hart gearbeitet haben. Das war nicht die Mannschaft, die wir in den vergangenen drei Wochen gesehen haben“, war auch Bulls-Coach Alan Letang fassungslos. Diesen Auftritt muss Salzburg schnell vergessen, es müssen aber auch die richtigen Lehren gezogen werden – sonst wartet die zweite Horror-Saison in Folge.