Liebe kennt keine Barriere: Baby krönte das Glück

Als Handbikerin gewann sie schon dreimal WM-Gold und Bronze bei den Paralympics. Auch der Stunden-Weltrekord (36,132 Kilometer) steht auf ihrer Visitenkarte. „Aber der schönste Preis ist die Liebe“, sagt Svetlana Moshkovich. Im September 2025 heiratete die Österreicherin in Cattolica ihren italienischen Freund Andrea. Als die dortige Bürgermeisterin das Gedicht „Due“ von Erri de Luca vorlas, kamen allen Gästen die Tränen. An der Strandpromenade fing ihr Freund Paolo Codeluppi mit der Kamera ein emotionales Bild ein. Freunde des Paares bezeichneten es als „Foto des Jahres“.