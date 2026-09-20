Salzburgs Handballer verspielen Halbzeit-Führung

Nach zwei Siegen zum Auftakt endete am Sonntag der Höhenflug des UHC Salzburg. Der Handball-Zweitligist von Cheftrainer Dushko Klandev unterlag in Traun denkbar knapp mit 25:26 und verspielte dabei sogar eine Pausenführung.
Nach einem 25:24-Sieg in Bregenz und einem 24:22-Erfolg daheim gegen Innsbruck verpassten Salzburgs Zweitliga-Handballer am Sonntag den Sieges-Hattrick. In Traun unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Dushko Klandev mit 25:26. Zur Pause führten seine Mannen noch mit 15:11.
Auch wegen unseren schlechten und unentschlossenen Abschlüssen haben wir die Partie verloren.
Dushko KLANDEV, Cheftrainer UHC Salzburg
Bild: Claudia Bachinger
„Wir hatten ungefähr 15 Freiwürfe, die wir nicht getroffen haben. Der gegnerische Torhüter war richtig stark. Aber auch wegen unseren schlechten und unentschlossenen Abschlüssen haben wir die Partie verloren“, ärgerte sich Klandev nach der Partie gegenüber der „Krone“.
Nach zweiwöchiger Pause geht es gegen Linz
Für die UHC-Crew wartet jetzt in der HLA Challenge West eine zweiwöchige Pause. Am 4. Oktober kommt es dann in eigener Halle zum Duell mit Linz/Neue Heimat.
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