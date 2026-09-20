Deutsche stürzte auf Party aus Traktorschaufel

Eine private Feier im Tennengau (Salzburg) lief am Samstag spätabends völlig aus dem Ruder. Eine 34-jährige Deutsche stürzte im Zuge der Feierlichkeiten aus einer Traktorschaufel rund drei Meter auf den Asphalt und verletzte sich dabei. Vom Lenker des Traktors fehlt jede Spur ...
Die Hintergründe zum Unfall liegen noch im Dunkeln. Bekannt ist bisher, dass sich auf dem Bauernhof mehrere Personen in der Schaufel eines gestarteten Hofladers befanden. Die 34-jährige Deutsche stürzte dann aus ungeklärter Ursache aus rund drei Metern Höhe aus der Schaufel und landete auf dem Asphalt.
Ermittlungen laufen
Sie verletzte sich dabei, das Rote Kreuz brachte die Frau ins Landeskrankenhaus Salzburg. Am Steuer des Hofladers saß zum Unfallzeitpunkt ein 23-jähriger Einheimischer. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Mann bereits verschwunden und konnte bisher nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.
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