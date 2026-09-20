Deutsche stürzte auf Party aus Traktorschaufel

Die Hintergründe zum Unfall liegen noch im Dunkeln. Bekannt ist bisher, dass sich auf dem Bauernhof mehrere Personen in der Schaufel eines gestarteten Hofladers befanden. Die 34-jährige Deutsche stürzte dann aus ungeklärter Ursache aus rund drei Metern Höhe aus der Schaufel und landete auf dem Asphalt.