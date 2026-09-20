Salzburg kassiert in Bozen die nächste Watschn

Auf den frühen Schock, die Hausherren trafen nach 67 Sekunden, fand der ehemalige Serienmeister noch die passende Antwort: Poisson erzielte in Unterzahl seinen Liga-Debüttreffer, Nienhuis legte im Powerplay nach. Wie noch aus der letzte Spielzeit bekannt, wurden die Bulls im Mitteldrittel aber in ihre Einzelteile zerlegt. Gleich vier Stück fing man sich im zweiten Drittel ein. Praktisch ohne Gegenwehr durften ein Bozener nach dem anderen einnetzen, oft auch mutterseelenalleine vor dem Kasten.