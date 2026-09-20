Ohne Salzburg geht am Oktoberfest gar nichts

Jetzt ist bereits der vierte Lungauer am Werk

Und wer übernahm im Jahr 2015 wohl das Kaiserschmarrn-Kommando? Wieder ein Mann aus Salzburgs Bezirk mit den wenigsten Einwohnern! Sepp Sampl von der Metzgerstubn in St. Michael ist auch heuer wieder im Wiesn-Einsatz. „2015 bin ich eigentlich nur dorthin, weil ich mir unbedingt ein neues Auto kaufen wollte und das Geld gut gebrauchen konnte“, sagt der Gastronom. Mittlerweile ist der jährliche Abstecher zum Münchener Oktoberfest aber längst lieb gewonnene Tradition. „Es sind dort immer die gleichen Leute im Einsatz, sie sind schon fast wie eine Familie für mich. Trotz der vielen Arbeit haben wir viel Spaß“, betont Sampl.