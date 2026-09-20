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FC Red Bull Salzburg

Zweimal „sehr stark“, ein Duo stand neben der Spur

Red Bull Salzburg
20.09.2026 21:01
Aboubacar Camara (li.) sorgte mit seinem Seitfallziehertor für ein echtes Highlight beim Red ...
Aboubacar Camara (li.) sorgte mit seinem Seitfallziehertor für ein echtes Highlight beim Red Bull Salzburgs 3:0-Heimsieg über den SK Sturm Graz.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Nister
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Nister und Christoph Kolland

Der FC Red Bull Salzburg feierte zum Abschluss der siebenten Fußball-Bundesliga-Runde einen 3:0-Heimerfolg über Vizemeister SK Sturm Graz. Während die Offensivreihe in der ersten Hälfte viel schuldig blieb, gab es zwei Akteure, die besonders aufzeigen konnten. Die „Krone“-Noten im Detail.

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Christian Zawieschitzky: Note 3
Leistete sich in der ersten Hälfte einen Patzer, der unbestraft blieb. Ansonsten der gewohnte Rückhalt.

Nikolas Veratschnig: Note 4
Der Kapitän schaltete sich oft in Angriffe ein und war enorm offensiv unterwegs. Die Belohnung: Er lenkte den Ball zum 1:0 ins Tor.

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Kevin Boma: Note 4
Der Premierentreffer des Togolesen, der defensiv einmal mehr wenig anbrennen ließ. Mit 84 Ballkontakten verbuchte er die meisten.

Valentin Zabransky: Note 3
Der Jungspund rückte wieder in die Startelf und absolvierte eine staubtrockene Partie.

Dominik Schmid: Note 5
Vor dem Führungstreffer schaltete er mit seinem raschen Einwurf blitzschnell. Das 2:0 von Boma servierte er diesem perfekt per Freistoß!

Abubakr Barry: Note 3
Der Mittelfeldmotor konnte dem Spiel diesmal nicht ganz so den Stempel aufdrücken wie zuletzt. Ein passabler Auftritt, aber auch nicht mehr.

Bartosz Mazurek: Note 3
Stankovic nahm ihn lange Zeit sehr gut aus dem Spiel. Erst mit Fortdauer konnte sich der Pole etwas befreien und mit seinen Dribblings punkten.

Damir Redzic: Note 1
Böse Zungen behaupten, er war nur physisch am Platz. Der Ungar hatte keine einzige nennenswerte Szene. So hat er in der Startelf nichts verloren.

Karim Konate: Note 1
Der Ivorer, ein Stürmer, musste abermals auf der Zehn auflaufen. Dort konnte er kaum glänzen. Einmal trat er in Aktion, indem er einen Kopfball an die Stange setzte. Dabei stand er allerdings im Abseits. Insgesamt war das viel zu wenig.

Edmund Baidoo: Note 2
War in der ersten Hälfte noch der Auffälligste aus der offensiven Dreierreihe und kam zu Abschlüssen, allerdings vergab er die leichtfertig. Auch er musste kurz nach der Pause zurecht raus.

Haris Tabakovic: Note 2
Der Bosnier war lange nicht wirklich ins Spiel eingebunden und bekam kaum Bälle. Blieb diesmal blass.

Aboubacar Camara: Note 5
Nach Anlaufschwierigkeiten in den ersten Minuten nach seiner Einwechslung schraubte er die Drehzahl gehörig nach oben. Sein Seitfallziehertor war ein echtes Highlight – der Junge hat was Besonderes!

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Sota Kitano: Note 4
Der Japaner war deutlich spielbestimmender als Konate auf der Zehn und war mitbeteiligt, dass die Bullen vor allem in den letzten 20 Minuten die Partie auf ihre Seite zogen.

Yorbe Vertessen: Note 3
Wie immer präsentierte sich der Belgier sehr mannschaftsdienlich. War auf dem Flügel deutlich präsenter als Redzic.

Umut Tohumcu: Note 3
Solide Vorstellung des Leihbullen, der für den müden Barry eingewechselt wurde.

Frans Krätzig: Note 0
Er kam zu spät ins Spiel.

Trainer Danny Röhl: Note 3
Sturm hatten den besseren Matchplan, die Bullen die bessere Bank. Dadurch drehten die Hausherren am Ende auf.

Unser Notenschlüssel: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 solide, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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