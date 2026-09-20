Damen glänzten bei Remis, Herren machten es nach

Dass der Gang nach Wien schwer werden würde, war beim UTTC vorab allen klar. Und es sah nach einer Niederlage aus. Weil der Aufsteiger, bei dem zwei ägyptische Nationalspielerinnen und eine Ukrainerin aktiv sind, nach dem Doppel 3:1 vorne lag. Doch Teamleaderin Ran Li-Kath (mit ihrem zweiten Sieg) und – wie am Vortag beim 4:2 gegen Kufstein – Sophia Pichler holten die Kohlen noch aus dem Feuer. „Wir sind super glücklich. Es waren jetzt doch zwei Gegner, die unsere Rivalen im Kampf gegen den Abstieg sind“, freute sich Vereins-Tausendsassa Günther Höllbacher.