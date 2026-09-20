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Tischtennis-Bundesliga

Damen glänzten bei Remis, Herren machten es nach

Salzburg
20.09.2026 18:56
Rückkehrer Hwang fixierte das 3:3 gegen Linz
Rückkehrer Hwang fixierte das 3:3 gegen Linz(Bild: UTTC Salzburg)
Porträt von Walter Hofbauer
Von Walter Hofbauer

Der Start-Sonntag in die neue Bundesliga-Saison im Tischtennis brachte für die Salzburger Vertreter jeweils ein Remis. Die Damen sind damit nach zwei Spielen noch unbesiegt und haben eine Maßlandung hingelegt. Die Herren lag ebenso bereits 1:3 hinten, kämpften sich aber zurück.

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Dass der Gang nach Wien schwer werden würde, war beim UTTC vorab allen klar. Und es sah nach einer Niederlage aus. Weil der Aufsteiger, bei dem zwei ägyptische Nationalspielerinnen und eine Ukrainerin aktiv sind, nach dem Doppel 3:1 vorne lag. Doch Teamleaderin Ran Li-Kath (mit ihrem zweiten Sieg) und – wie am Vortag beim 4:2 gegen Kufstein – Sophia Pichler holten die Kohlen noch aus dem Feuer. „Wir sind super glücklich. Es waren jetzt doch zwei Gegner, die unsere Rivalen im Kampf gegen den Abstieg sind“, freute sich Vereins-Tausendsassa Günther Höllbacher.

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Am späten Nachmittag machten es die Herren zum Auftakt daheim im Sportzentrum Mitte der Girl-Band nach, rangen Linz nach 1:3-Rückstand ein Remis ab. Dabei leitete Julian Rzihauschek in Absenz von Führungsspieler Teodoro (internationaler Einsatz) die Wende ein. Bei 0:2 behielt er im Startsatz gegen Liu die Nerven (16:14!) und siegte glatt. Nach verlorenem Doppel gewannen Ex-Wr. Neustadt-Spieler Piotr Czyrnek und Rückkehrer Jin Ha Wang mit 3:1-Siegen und sicherten sich noch ein Unentschieden. 

Vier Remis in sechs Partien
Ein ähnliches Bild zeichneten die Salzburger Klubs im unteren Bundesliga-Playoff. Der TTC Kuchl drehte ebenso ein 1:3 gegen Mauthausen in ein 3:3 und verbuchte auch gegen Sportklub/Flötzsteig ein Unentschieden. UTTC 2 gelang das gleiche Kunststück am Sonntag in Oberwart, tags zuvor hatte es in Kapfenberg ein 1:4 gesetzt. Zweitligist UTTC 3 – Sie haben es sicher erraten – rang Aufsteiger Gänserndorf auswärts ein 5:5 ab, verlor bei Stadlau mit 3:6.

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