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Neuer Kommandant

Zwischen Dschungeldrill, Macheten und Kiew-Sirenen

Vorarlberg
20.09.2026 07:25
Vom Dschungel an den Bodensee: Brigadier Georg Dialer hat das Kommando in Vorarlberg übernommen.
Vom Dschungel an den Bodensee: Brigadier Georg Dialer hat das Kommando in Vorarlberg übernommen.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Sonja Schlingensiepen
Von Sonja Schlingensiepen

Von den Eliteeinheiten in Französisch-Guayana zum Führungsauftrag am Bodensee: Brigadier Georg Dialer ist Vorarlbergs neuer Militärkommandant. Ein Porträt über einen Haudegen des Jagdkommandos, der sportlich tiefstapelt, weltgewandt erzählt und die Bundesheer-Jugend neu ausrichten will.

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Wer Georg Dialer gegenübersteht, merkt schnell: Dieser Mann braucht keine Bühne, um einen Raum einzunehmen. Er nimmt sich diesen, sobald er zu erzählen beginnt. Wenn der 1969 in Wiener Neustadt geborene Offizier von seinen Auslandsjahren berichtet, verharrt er nicht hinter seinem Schreibtisch. Er steht auf und beginnt, Szenen aus seinem Leben bildhaft nachzuspielen.

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