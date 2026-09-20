Zwischen Dschungeldrill, Macheten und Kiew-Sirenen

Von den Eliteeinheiten in Französisch-Guayana zum Führungsauftrag am Bodensee: Brigadier Georg Dialer ist Vorarlbergs neuer Militärkommandant. Ein Porträt über einen Haudegen des Jagdkommandos, der sportlich tiefstapelt, weltgewandt erzählt und die Bundesheer-Jugend neu ausrichten will.
Wer Georg Dialer gegenübersteht, merkt schnell: Dieser Mann braucht keine Bühne, um einen Raum einzunehmen. Er nimmt sich diesen, sobald er zu erzählen beginnt. Wenn der 1969 in Wiener Neustadt geborene Offizier von seinen Auslandsjahren berichtet, verharrt er nicht hinter seinem Schreibtisch. Er steht auf und beginnt, Szenen aus seinem Leben bildhaft nachzuspielen.
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