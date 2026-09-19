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Bockbierfest

Fassanstich: Kanzler brauchte nur drei Schläge

Vorarlberg
19.09.2026 13:31
Gekonnt ist gekonnt: Bundeskanzler Stocker beim Fassanstich.
Gekonnt ist gekonnt: Bundeskanzler Stocker beim Fassanstich.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Am Freitag ist das legendäre Frastanzer Bockbierfest feierlich eröffnet worden. Den Fassanstich nahm heuer niemand geringerer als Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor – und er erledigte seine Sache mit Bravour.

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Zack, zack, zack – drei Schläge und das Fass war angezapft. Bundeskanzler Christian Stocker erwies sich als wahres Naturtalent, womöglich ist er aber kraft seines Amtes einfach nur geübt im Fassanstechen. Seine Leistung rang den tausenden Gästen im rappelvollen Festzelt jedenfalls einigen Respekt ab.

Rappelvolles Festzelt, bierige Stimmung.
Rappelvolles Festzelt, bierige Stimmung.(Bild: Mathis Fotografie)

Volksnah und bestens gelaunt
Auch darüber hinaus gab sich der Kanzler sehr volksnah – kein Selfie-Wunsch wurde abgelehnt, immer fand er Zeit für einen kleinen Plausch. Ein echter Wohlfühltermin also, eine nette Abwechslung zum politischen Alltagsgeschäft. Begleitet wurde er von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, für den als waschechten Frastanzer das Bockbierfest jedes Jahr zum Pflichtprogramm gehört.

Kein Fotowunsch wurde ausgeschlagen.
Kein Fotowunsch wurde ausgeschlagen.(Bild: Mathis Fotografie)

Das Event hat sich zu einem echten Highlight im Vorarlberger Veranstaltungskalender entwickelt, die rund 20.000 Karten sind jedes Jahr bereits im Vorfeld verkauft.

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