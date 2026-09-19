Fassanstich: Kanzler brauchte nur drei Schläge

Volksnah und bestens gelaunt

Auch darüber hinaus gab sich der Kanzler sehr volksnah – kein Selfie-Wunsch wurde abgelehnt, immer fand er Zeit für einen kleinen Plausch. Ein echter Wohlfühltermin also, eine nette Abwechslung zum politischen Alltagsgeschäft. Begleitet wurde er von Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner, für den als waschechten Frastanzer das Bockbierfest jedes Jahr zum Pflichtprogramm gehört.