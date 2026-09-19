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Nach Ländle-Derby

Lustenau-Coach Mader: „Wir sind wieder auf Kurs!“

Bundesliga
19.09.2026 20:15
Markus Mader (Austria-Lustenau-Trainer)
Markus Mader (Austria-Lustenau-Trainer)(Bild: APA/STIPLOVSEK DIETMAR)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was man nach dem Duell von SC Austria Lustenau und SCR Altach in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!

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Markus Mader (Austria-Lustenau-Trainer): „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat sich zu 100 Prozent den Sieg verdient und sich für eine tolle Leistung belohnt. Wir liegen zwei Punkte hinter unserem Soll, wollten eigentlich zehn Punkte nach den ersten sieben Runden haben. Aber wir sind wieder auf Kurs.“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir waren gut im Spiel, verteidigen dann aber zu unentschlossen. Wir selbst haben aus unseren Aktionen kein Kapital geschlagen. Dass wir ein großes Problem auf gewissen Positionen haben, ist uns klar. Ich spüre im Verein die komplette Rückendeckung. Es ist mir auch diese Woche immer wieder bestätigt worden, dass wir den Weg gemeinsam gehen wollen und dass es ein langfristiger Weg ist, geprägt von Kontinuität. Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und schauen, wie wir aus der Mannschaft das Maximum herausholen können.“

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Philipp Netzer (Altach-Sportdirektor): „Wir haben den Kader so bestückt, dass wir in der Bundesliga eine sehr gute Rolle spielen können, aber das machen wir aktuell nicht. Zaric wird definitiv auch nach der Länderspiel-Pause unser Trainer sein. Wir haben einen gemeinsamen Weg gestartet und wissen, dass auch schwierige Phasen kommen können.“

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