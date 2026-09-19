Lustenau-Coach Mader: „Wir sind wieder auf Kurs!“

Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir waren gut im Spiel, verteidigen dann aber zu unentschlossen. Wir selbst haben aus unseren Aktionen kein Kapital geschlagen. Dass wir ein großes Problem auf gewissen Positionen haben, ist uns klar. Ich spüre im Verein die komplette Rückendeckung. Es ist mir auch diese Woche immer wieder bestätigt worden, dass wir den Weg gemeinsam gehen wollen und dass es ein langfristiger Weg ist, geprägt von Kontinuität. Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und schauen, wie wir aus der Mannschaft das Maximum herausholen können.“