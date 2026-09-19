Lustenau-Coach Mader: „Wir sind wieder auf Kurs!“

Was man nach dem Duell von SC Austria Lustenau und SCR Altach in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Markus Mader (Austria-Lustenau-Trainer): „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, sie hat sich zu 100 Prozent den Sieg verdient und sich für eine tolle Leistung belohnt. Wir liegen zwei Punkte hinter unserem Soll, wollten eigentlich zehn Punkte nach den ersten sieben Runden haben. Aber wir sind wieder auf Kurs.“
Ognjen Zaric (Altach-Trainer): „Wir waren gut im Spiel, verteidigen dann aber zu unentschlossen. Wir selbst haben aus unseren Aktionen kein Kapital geschlagen. Dass wir ein großes Problem auf gewissen Positionen haben, ist uns klar. Ich spüre im Verein die komplette Rückendeckung. Es ist mir auch diese Woche immer wieder bestätigt worden, dass wir den Weg gemeinsam gehen wollen und dass es ein langfristiger Weg ist, geprägt von Kontinuität. Wir müssen jetzt die Köpfe zusammenstecken und schauen, wie wir aus der Mannschaft das Maximum herausholen können.“
Philipp Netzer (Altach-Sportdirektor): „Wir haben den Kader so bestückt, dass wir in der Bundesliga eine sehr gute Rolle spielen können, aber das machen wir aktuell nicht. Zaric wird definitiv auch nach der Länderspiel-Pause unser Trainer sein. Wir haben einen gemeinsamen Weg gestartet und wissen, dass auch schwierige Phasen kommen können.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.