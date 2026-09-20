Bei Rapid hat man die richtigen Lehren gezogen

Keine Euphorie, aber berechtigter Optimismus in Hütteldorf! Warum Rapids Offensive so gut funktioniert, die kleine Zehe von Trainer Johannes Hoff Thorup grün lackiert wird und die Tabellenführung nach sieben Runden mehr Aussagekraft als vor genau einem Jahr hat...
Mitte September, sieben Runden sind absolviert – Rapid ist Tabellenführer! Wie vor exakt einem Jahr, das kennt man aus der letzten Saison. „Aber es fühlt sich ganz anders an“, wischt Ercan Kara nach dem 3:0 gegen WSG Tirol den Vergleich vom Tisch. „Jetzt passt die Harmonie, ist die Stimmung top, macht es Spaß, wie wir spielen.“ Offensiv, attraktiv. Das spiegelt sich in 21 Toren (im Vorjahr waren es zu dem Zeitpunkt elf) wider.
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