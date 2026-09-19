Das Rätsel rund um die „roten Punkte“ im Weltall

„Little red dots“ – so nannten die Bildauswerter diese seltsamen Dinger, „kleine, rote Punkte“ also. Eine bemerkenswert normalsprachliche Formulierung, die genau das bezeichnet, was man sieht. Wo? Auf den Aufnahmen des James-Webb-Teleskops, das seit vier Jahren den Himmel im infraroten Spektralbereich beobachtet, weit entfernt von der Erde.