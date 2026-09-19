VSV-Engagement? Das sagt Ex-Dornbirn-Boss Kutzer

Nach dem 2:1-Sieg in Vorarlberg ist vor dem 364. Kärntner Derby beim KAC. Für Routinier John Hughes wird es das 1001. Ligaspiel seiner Karriere sein. Im Ländle war sein Meilenstein etwas untergegangen, die Party ausgeblieben – wie er selbst anmerkt: „Es war irgendwie komisch, weil nicht viel los war. Es waren sehr wenige Leute in der Halle.“