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VSV-Engagement? Das sagt Ex-Dornbirn-Boss Kutzer

Eishockey
19.09.2026 21:59
Alexander Kutzer.
Alexander Kutzer.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Stefan Plieschnig
Von Stefan Plieschnig

Ehemaliger Dornbirn-Boss war am Samstag in Kärnten, spricht über ein mögliches VSV-Engagement. „1000er“ John Hughes vermisste bei seinem Meilenstein die Party: „Es waren leider nur wenige Leute in der Halle!“ Nach einem trainingsfreien Tag bereiten sich die Adler schon aufs Derby am Mittwoch vor.

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Nach dem 2:1-Sieg in Vorarlberg ist vor dem 364. Kärntner Derby beim KAC. Für Routinier John Hughes wird es das 1001. Ligaspiel seiner Karriere sein. Im Ländle war sein Meilenstein etwas untergegangen, die Party ausgeblieben – wie er selbst anmerkt: „Es war irgendwie komisch, weil nicht viel los war. Es waren sehr wenige Leute in der Halle.“

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