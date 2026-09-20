Jung, weiblich, kampfbereit: Osttirolerin erzählt

Vor knapp drei Wochen tauschte Johanna Pichler ihr ziviles Leben gegen ein Leben beim Bundesheer. Grund dafür ist die Einjährige-Freiwilligen-Ausbildung, welche die 25-Jährige in der Türk-Kaserne in Spittal absolviert. Seitdem ist jeder Tag streng durchgetaktet, berichtet die Osttirolerin: „Die Tagwache ist um 5.30 Uhr, danach folgen das Frühstück um 6 Uhr und anschließende Reinigungsarbeiten. Bei der Standeskontrolle um 7.30 Uhr werden aktuelle Tagesthemen und -pläne besprochen. Am Vormittag haben wird dann verschiedene Übungen und Unterrichtseinheiten. Nach dem Mittagessen geht das Programm teilweise bis spät am Abend weiter.“