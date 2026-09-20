Jung, weiblich, kampfbereit: Osttirolerin erzählt

Johanna Pichler ist seit 31. August freiwillig zum Österreichischen Bundesheer eingerückt. Im „Krone“-Gespräch erzählt die Osttirolerin, was sie dazu bewegt hat, die militärische Grundausbildung zu absolvieren.
Vor knapp drei Wochen tauschte Johanna Pichler ihr ziviles Leben gegen ein Leben beim Bundesheer. Grund dafür ist die Einjährige-Freiwilligen-Ausbildung, welche die 25-Jährige in der Türk-Kaserne in Spittal absolviert. Seitdem ist jeder Tag streng durchgetaktet, berichtet die Osttirolerin: „Die Tagwache ist um 5.30 Uhr, danach folgen das Frühstück um 6 Uhr und anschließende Reinigungsarbeiten. Bei der Standeskontrolle um 7.30 Uhr werden aktuelle Tagesthemen und -pläne besprochen. Am Vormittag haben wird dann verschiedene Übungen und Unterrichtseinheiten. Nach dem Mittagessen geht das Programm teilweise bis spät am Abend weiter.“
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