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Dirigent Manfred Honeck nimmt noch zwei Jobs an

Vorarlberg
18.09.2026 18:00
Manfred Honeck – hier in der Hamburger Elbphilharmonie.
Manfred Honeck – hier in der Hamburger Elbphilharmonie.(Bild: Daniel Dittus)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Der aus Nenzing in Vorarlberg stammende Dirigent Manfred Honeck ist schon seit Jahren Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra. Nun kommen aber zwei weitere Orchester zu seiner Aufgabenliste hinzu. 

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Man hatte eigentlich nicht den Eindruck, dass Manfred Honeck unterbeschäftigt wäre. Aber dennoch stehen für den 68-jährigen österreichischen Ausnahmedirigenten demnächst neue Aufgaben an. Der Rekordhalter des Postens als Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestras wird ab der Saison 2028/29 zusätzlich der siebente Principal Conductor des Philharmonia Orchestra in London – und gleichzeitig auch erster Festival Director der San Francisco Symphony.

In Pittsburgh hatte Honeck seinen Vertrag vor Kurzem bereits bis 2033 verlängert. Mit der Verpflichtung in London hat der gebürtige Vorarlberger dann auch zusätzlich ein offizielles Standbein in Europa, wobei Honeck in einer Aussendung unterstrich: „Das Pittsburgh Symphony Orchestra bleibt das Fundament meines künstlerischen Schaffens.“ So werde der Gesamtumfang seiner Einsätze am Pult nicht steigen, wolle er doch die Zahl der Gastdirigate entsprechend reduzieren.

Perfekte Harmonie
Das Wunderbare sei jedenfalls, dass seine ab 2028 drei Verpflichtungen perfekt miteinander harmonierten und kombinierbar seien. Dass er beim Philharmonia Orchestra beitragen könne, die besondere Klangidentität weiterzuentwickeln, sei ihm eine besondere Ehre. Schließlich werde diese durch zwei Faktoren geprägt: „London ist eine Hauptstadt der klassischen Musik und zugleich ein Schmelztiegel der Kulturen.“

Für die kalifornische Metropole hingegen gelte: „San Francisco ist eine Stadt, die Kreativität inspiriert und seit jeher für etwas Besonderes steht. Ich hoffe, dass dieses Festival zu einem leidenschaftlichen Fest des Menschseins und zu einer Quelle der Inspiration für viele wird.“

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