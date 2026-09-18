Dirigent Manfred Honeck nimmt noch zwei Jobs an

In Pittsburgh hatte Honeck seinen Vertrag vor Kurzem bereits bis 2033 verlängert. Mit der Verpflichtung in London hat der gebürtige Vorarlberger dann auch zusätzlich ein offizielles Standbein in Europa, wobei Honeck in einer Aussendung unterstrich: „Das Pittsburgh Symphony Orchestra bleibt das Fundament meines künstlerischen Schaffens.“ So werde der Gesamtumfang seiner Einsätze am Pult nicht steigen, wolle er doch die Zahl der Gastdirigate entsprechend reduzieren.