Bettlägriger nach Brand in Spezialklinik geflogen

Gegen 19.10 Uhr bemerkte eine Bewohnerin des Mehrparteienhauses in der Mitterhoferstraße, dass Qualm aus einem Kellerfenster drang. Die Frau gab umgehend einen Notruf ab. Minuten später waren die Einsatzkräfte auch schon vor Ort. Da sich in der Zwischenzeit die Rauchschwaden bereits im ganzen Gebäude ausgebreitet hatten, wurde das Objekt umgehend evakuiert.