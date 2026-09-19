Nach 0:2: Ex-Star „Hinti“ dreht Unterhaus-Spiel

In der Regionalliga Süd feiert Velden am Samstag einen 4:2-Sieg in Bleiburg – was Coach Marcel Kuster in seiner „Heimat“ besonders freute. WAC-Amateure-Coach nach 2:2 sauer – denn Gegner ATSV Wolfsberg war 70 Minuten lang in Unterzahl. In der Kärntner Liga gab es den nächsten Trainerwechsel und Sirnitz-Star Martin Hinteregger biegt Tabellenführer KAC fast im Alleingang.
Daheim ist’s doch am schönsten! Das dachte sich am Samstag wohl Marcel Kuster. Denn der Velden-Trainer bejubelte gestern einen hart erkämpften 4:2-Triumph seiner Regionalliga-Süd-Truppe in Bleiburg. „Ich bin ja hier in Feistritz aufgewachsen, meine Eltern wohnen da, meine Mama war als Glücksbringer vor Ort“, grinst der 38-Jährige, der 2007 als Verteidiger mit Bleiburg aufgestiegen war. „Wir sind aber mit Bomben und Granaten sofort runter. Das wird ihnen diese Saison nicht passieren – sie haben uns alles abverlangt“, glaubt Kuster, dessen Goalie Soldo am Ende der Vater des Sieges war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.