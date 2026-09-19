Nach 0:2: Ex-Star „Hinti“ dreht Unterhaus-Spiel

Daheim ist’s doch am schönsten! Das dachte sich am Samstag wohl Marcel Kuster. Denn der Velden-Trainer bejubelte gestern einen hart erkämpften 4:2-Triumph seiner Regionalliga-Süd-Truppe in Bleiburg. „Ich bin ja hier in Feistritz aufgewachsen, meine Eltern wohnen da, meine Mama war als Glücksbringer vor Ort“, grinst der 38-Jährige, der 2007 als Verteidiger mit Bleiburg aufgestiegen war. „Wir sind aber mit Bomben und Granaten sofort runter. Das wird ihnen diese Saison nicht passieren – sie haben uns alles abverlangt“, glaubt Kuster, dessen Goalie Soldo am Ende der Vater des Sieges war.