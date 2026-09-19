Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Nußdorf entlässt Coach

Nach 0:2: Ex-Star „Hinti“ dreht Unterhaus-Spiel

Fußball Unterhaus
19.09.2026 20:05
Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger sprang in Sirnitz als Notnagel ein – mit Erfolg.
Ex-ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger sprang in Sirnitz als Notnagel ein – mit Erfolg.(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Von Claudio Trevisan und Lukas Töfferl

In der Regionalliga Süd feiert Velden am Samstag einen 4:2-Sieg in Bleiburg – was Coach Marcel Kuster in seiner „Heimat“ besonders freute. WAC-Amateure-Coach nach 2:2 sauer – denn Gegner ATSV Wolfsberg war 70 Minuten lang in Unterzahl. In der Kärntner Liga gab es den nächsten Trainerwechsel und Sirnitz-Star Martin Hinteregger biegt Tabellenführer KAC fast im Alleingang. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Daheim ist’s doch am schönsten! Das dachte sich am Samstag wohl Marcel Kuster. Denn der Velden-Trainer bejubelte gestern einen hart erkämpften 4:2-Triumph seiner Regionalliga-Süd-Truppe in Bleiburg. „Ich bin ja hier in Feistritz aufgewachsen, meine Eltern wohnen da, meine Mama war als Glücksbringer vor Ort“, grinst der 38-Jährige, der 2007 als Verteidiger mit Bleiburg aufgestiegen war. „Wir sind aber mit Bomben und Granaten sofort runter. Das wird ihnen diese Saison nicht passieren – sie haben uns alles abverlangt“, glaubt Kuster, dessen Goalie Soldo am Ende der Vater des Sieges war.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball Unterhaus
19.09.2026 20:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
253.403 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
172.665 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
158.870 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1659 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1135 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1109 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Mehr Fußball Unterhaus
Sport Tv Logo
Nußdorf entlässt Coach
Nach 0:2: Ex-Star „Hinti“ dreht Unterhaus-Spiel
Sport Tv Logo
Boss hat eine Vision
Sparkurs macht Fußball-Verband zum „Wanderzirkurs“
Salzburger Liga
Befreiung! Unterhaus-Klub feiert ersten Saisonsieg
Mit Fan.at LIVE dabei
Hunderte Fußball-Spiele aus allen Bundesländern
TIROLER FUSSBALLSZENE
Vom Zillertal bis ins Oberland: Topspiele im Fokus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf