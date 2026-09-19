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„Krone“-Talk zum neunten Ländle-Bundesliga-Derby

Bundesliga
19.09.2026 10:25
Das bislang letzten Bundesliga-Derby zwischen Altach und Lustenau endete am 18. Mai 2024 ...
Das bislang letzten Bundesliga-Derby zwischen Altach und Lustenau endete am 18. Mai 2024 2:2-Remis(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Porträt von Elred Faisst
Porträt von Harald Küng
Porträt von Peter Weihs
Von Dietmar Hofer , Elred Faisst , Harald Küng und Peter Weihs

Am Samstag kommt es zum neunten Mal zu einem Vorarlberg-Derby in der Bundesliga. Sportlich schaut es aktuell weder für die Lustenauer Austria noch den SCR Altach gut aus. Einen Sieg hätten beide Team dringend notwendig. Da sind sich Dietmar Hofer, Elred Faisst und Peter Weihs im „Krone“-Talk zum Derby einig. Plus: Das erwarten die Fans.

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Dreimal endete das Ländle-Derby in der Bundesliga mit einem Lustenauer Sieg, dreimal mit einem der Altacher. Zweimal gab es ein Remis. Was die Fans am Samstag erwartet, darüber sprach „Krone Vorarlberg Sportchef Peter Weihs mit Dietmar Hofer und Elred Faisst.

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