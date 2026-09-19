„Krone“-Talk zum neunten Ländle-Bundesliga-Derby

Am Samstag kommt es zum neunten Mal zu einem Vorarlberg-Derby in der Bundesliga. Sportlich schaut es aktuell weder für die Lustenauer Austria noch den SCR Altach gut aus. Einen Sieg hätten beide Team dringend notwendig. Da sind sich Dietmar Hofer, Elred Faisst und Peter Weihs im „Krone“-Talk zum Derby einig. Plus: Das erwarten die Fans.