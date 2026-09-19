„Krone“-Talk zum neunten Ländle-Bundesliga-Derby

Am Samstag kommt es zum neunten Mal zu einem Vorarlberg-Derby in der Bundesliga. Sportlich schaut es aktuell weder für die Lustenauer Austria noch den SCR Altach gut aus. Einen Sieg hätten beide Team dringend notwendig. Da sind sich Dietmar Hofer, Elred Faisst und Peter Weihs im „Krone“-Talk zum Derby einig. Plus: Das erwarten die Fans.
Dreimal endete das Ländle-Derby in der Bundesliga mit einem Lustenauer Sieg, dreimal mit einem der Altacher. Zweimal gab es ein Remis. Was die Fans am Samstag erwartet, darüber sprach „Krone Vorarlberg Sportchef Peter Weihs mit Dietmar Hofer und Elred Faisst.
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