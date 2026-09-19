Als die Welt zerbrach, begann er zu singen

Gerhardt war Zeitzeuge des Dreißigjährigen Kriegs, dem ein Drittel der gesamten deutschen Bevölkerung zum Opfer fiel. Er hätte vermutlich allen Grund gehabt, am Leben zu verzweifeln. Stattdessen brachte er die Welt zum Singen. Ausgerechnet er, der früh verwaist war, schrieb: „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“. Sein Sommerlied lässt Lerchen emporsteigen und Bäume grünen. Für Paul Gerhardt war Dichtung ein Gegenentwurf zur allgegenwärtigen Verzweiflung. In seiner Lyrik stellte er der Ohnmacht die Freude entgegen, wider besseren Wissens.