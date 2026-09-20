„Der enorme Verlust wird im ÖFB-Team spürbar sein“

Das Fehlen der ÖFB-Stars um Alaba, Sabitzer, Arnautovic und Laimer stellt die Rangnick-Truppe vor eine neue Herausforderung. Romano Schmid sprach mit der „Krone“ über den Umbruch sowie den Fußball in Italien. Mit Frosinone ist der 26-jährige Steirer stark unterwegs.
„Die Luftfeuchtigkeit war extrem hoch, ich konnte gefühlt keinen Schritt, meine Fitness leider nicht zum Vorteil machen. Der Puls ist einfach nie runtergegangen, es war physisch die bisher schwierigste Partie in meiner Karriere“, blickt Romano Schmid auf Österreichs WM und das 3:3 gegen Algerien zurück. Mit dem Klima in den USA hatte die Rangnick-Truppe nicht nur einmal zu kämpfen, der Mix zwischen den hohen Temperaturen und teils klimatisierten Stadien (wie etwa gegen Argentinien) spielte Rot-weiß-Rot nicht in die Karten. „Warum das der Fall war, hat Gründe und wurde aufgearbeitet. Gegen Spanien hätten wir für eine Überraschung überperformen müssen. Das ist uns leider nicht gelungen“, meint Schmid.
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