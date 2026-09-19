Das Ländle-Derby wird zum großen Fan-Spektakel

Einige Fragezeichen

Was den Kader betrifft, fällt bei der Austria der an den Adduktoren verletzte Pius Grabher fix aus. Der Einsatz von Emmanuel Chukwu ist fraglich. Der 19-jährige Leihspieler der TSG Hoffenheim musste im Spiel gegen Austria verletzt vom Platz. „Es ist glücklicherweise nicht Schlimmes, aber seine Bänder sind lädiert“, so Mader. Es ist fraglich, ob der Coach vor der dreiwöchigen Länderspielpause das Risiko eingeht. Altach wiederum kann wieder auf Abwehrchef Benedikt Zech zurückgreifen – ein wichtiger Stabilisator für die Verteidigung. Stürmer Marko Raguz fällt nach seiner Meniskus-OP aus.