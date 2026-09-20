Ein Jahr vor Wahlreigen: Wo ÖVP und SPÖ zittern

2026 gab und gibt es keine größere Wahl. Doch in einem Jahr, voraussichtlich am 26. September 2027, wählt Oberösterreich seinen Landtag. Es folgen vier weitere Landeswahlen.
1. Zuletzt lag die ÖVP in Oberösterreich mit rund 38 zu 20 Prozent der Stimmen vor der FPÖ. Also um 18 Prozentpunkte. Nun beschwört die ÖVP eigene Umfragen, dass man ein Pünktchen voran sei. Andere Befragungen sehen die FPÖ an erster Stelle. Der Grund für die zu erwartende Dramatik ist der bundespolitische Gegenwind.
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