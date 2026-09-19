Lustenaus Straßen sollen entschärft werden

Gleichzeitig verweist Bitschi allerdings auch darauf, dass langfristig das Ziel sein müsse, den Lkw-Verkehr komplett aus dem Wohngebiet zu verlagern: „Wir tun gemeinsam alles, um den Schutz für Fußgänger und Radfahrer mit möglichen kurzfristigen Maßnahmen rasch zu erhöhen. Für eine nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit und einer echten Entlastung in Lustenau brauchen wir die Umfahrungsstraße.“ Wiedl mahnt dazu, schnell zu handeln, schließlich sei das Thema für die Lustenauer Bevölkerung von höchster Dringlichkeit: „Uns geht es um konkrete, rasch umsetzbare Maßnahmen, die die Sicherheit entlang der Landesstraße besonders für Kinder, Fußgänger und Radfahrer verbessern.