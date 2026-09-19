Lisa überrascht bei WM als drittbeste Europäerin

Im Sommer war Lisa Redlinger bei der Stadion-Europameisterschaft in Birmingham angetreten, um in die Top-10 zu laufen und Susanne Pumpers Uralt-Rekord über 5000 Meter zu brechen. In einer Zeit von 15:57,20 wurde sie 17. und blieb fast 50 Sekunden über der Bestmarke. Deutlich besser lief es am Samstag für die 23-Jährige bei der Straßenlauf-Weltmeisterschaft in Dänemark.