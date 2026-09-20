Neue Parkplatz-Regel: „Für mich ist das Abzocke“

Hunderte Strafzettel rund um einen Kundenparkplatz im weststeirischen Deutschlandsberg sorgen aktuell für große Aufregung. Betroffene Kunden erheben schwere Vorwürfe, die Betreiber weisen diese zurück.
Ein Frisörbesuch wurde für einen 48-jährigen Weststeirer teuer: Nicht der Haarschnitt, sondern ein Strafzettel eine Woche später kostete ihn 120 Euro. Der Grund: Auf dem Kundenparkplatz in Deutschlandsberg gelten seit Kurzem neue Regeln.
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