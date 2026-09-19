Land vergibt erstmals Medizin-Studienplätze

Verpflichtung, zumindest für fünf Jahre im Land zu arbeiten

Entscheidend dafür war vor allem die Erweiterung der beruflichen Optionen: Denn nach Abschluss des Studiums müssen die Absolventen fünf Jahre im Bundesland arbeiten. Bisher war das nur im öffentlichen Gesundheitsdienst erlaubt, ab sofort können die jungen Ärzte ihre Dienstjahre auch in einem Landeskrankenhaus absolvieren. Laut Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) brachte diese Neuerung deutlich mehr Bewerber.