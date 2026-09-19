Edtstadler-Freund stichelt gegen Festspieldirektor

Der Lebensgefährte von Salzburgs Landeshauptfrau Karoline Edtstadler, Markus Fauland, konnte sich einen scharfen Kommentar zum Festspiel-Chaos nicht mehr verkneifen. In den sozialen Medien stichelte er gegen den Finanz-Direktor des Festivals, der seinen Rückzug in den Raum stellte.