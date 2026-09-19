Bregenzer kämpfen in St. Pölten gegen Torfluch

Daheim hui, auswärts pfui! So lässt sich die bisherige Zweitliga-Saison von SW Bregenz zusammenfassen. Während man in der Heimtabelle nach drei Siegen auf Rang zwei liegt, gab es in den bisherigen drei Auswärtspartien nur einen Zähler. Tore gelangen den Vorarlbergern in der Fremde noch gar keines. Das soll sich heute (17.30 Uhr) in St. Pölten ändern.
„Der 4:0-Heimsieg gegen den FAC hat dem ganzen Team noch einmal Schwung und einiges an Selbstvertrauen gegeben“, blickt Patrick Schneider, Sportkoordinator bei SW Bregenz, gerne auf das vorige Wochenende zurück. Mit dementsprechend breiter Brust machten sich die Schwarz-weißen dann schon gestern auf den Weg nach St. Pölten. Wo heute (17.30) das Duell mit dem SKN wartet. „Sie haben in der Vorsaison bis zuletzt um den Aufstieg mitgespielt, haben sehr gute Spieler in der Mannschaft. Unser Ziel ist es dennoch, dass wir drei Punkte aus Niederösterreich mitnehmen können.“
Neun Punkte, 10:3 Tore
Ein ambitioniertes Ziel! In dieser Spielzeit klappte es daheim schon ausgezeichnet. Dem 3:2 gegen Kapfenberg folgte ein 3:1 gegen Sturm II und das 4:0 gegen den FAC. Damit ist man in der Heimtabelle der 2. Liga nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses die Nummer zwei hinter BW Linz.
Ein Punkt, 0:7 Tore
Auswärts schaut es allerdings komplett anders aus: Der 0:5-Auftaktpleite bei Wacker Innsbruck folgte ein torloses Remis bei Voitsberg und die 0:2-Pleite bei den Young Violets in Wien.
Antworten gefunden
„Für mich ist nicht erklärbar, warum es auswärts mit dem Toreschießen noch nicht geklappt hat“, zeigt sich Schneider ratlos. „Aber das gibt es auch bei absoluten Topteams, das ist Fußball.“ Dennoch ist er zuversichtlich, dass der Auswärtstor-Fluch gegen die St. Pöltner, die nach vier Niederlagen zum Saisonstart zuletzt zwei Siege feierten, gebrochen werden kann. „Ich denke schon, dass der Trainer unter der Woche die Antwort gefunden hat, wie es funktionieren kann.“
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