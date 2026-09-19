Bregenzer kämpfen in St. Pölten gegen Torfluch

„Der 4:0-Heimsieg gegen den FAC hat dem ganzen Team noch einmal Schwung und einiges an Selbstvertrauen gegeben“, blickt Patrick Schneider, Sportkoordinator bei SW Bregenz, gerne auf das vorige Wochenende zurück. Mit dementsprechend breiter Brust machten sich die Schwarz-weißen dann schon gestern auf den Weg nach St. Pölten. Wo heute (17.30) das Duell mit dem SKN wartet. „Sie haben in der Vorsaison bis zuletzt um den Aufstieg mitgespielt, haben sehr gute Spieler in der Mannschaft. Unser Ziel ist es dennoch, dass wir drei Punkte aus Niederösterreich mitnehmen können.“