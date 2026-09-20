Neues Enthüllungsbuch
Prinzessin Diana und ihre letzten Geheimnisse
Prinzessin Dianas Bruder bricht sein Schweigen: In seinem Enthüllungsbuch beschreibt er Dianas Leben hinter der glitzernden Fassade und zeigt die wahre Diana. Das Königshaus ist alarmiert, denn Charles Spencer hat die Royals schon einmal kalt erwischt.
Wenn Charles Spencer öffentlich etwas über seine Schwester, die legendäre Prinzessin Diana, sagt, dann gerät der britische Hof in Unruhe. Denn der englische Lord, Hüter des Familiensitzes Althorp House, Historiker und Bestseller-Autor ist dafür bekannt, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Schwester geht.
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