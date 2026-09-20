Prinzessin Diana und ihre letzten Geheimnisse

Wenn Charles Spencer öffentlich etwas über seine Schwester, die legendäre Prinzessin Diana, sagt, dann gerät der britische Hof in Unruhe. Denn der englische Lord, Hüter des Familiensitzes Althorp House, Historiker und Bestseller-Autor ist dafür bekannt, dass er sich kein Blatt vor den Mund nimmt, wenn es um seine Schwester geht.