Nach Insolvenz: Neustart für Rosen Waibel

Hohe Kosten als Auslöser

In die finanzielle Notlage war der Händler vor allem durch massiv gestiegene Ausgaben geraten. Das Beheizen der Glashäuser wurde immer teurer, genauso wie Strom und Transporte. Zudem litt die Firma unter dem enormen Preisdruck in der Branche, große Konkurrenten aus dem Ausland drängten mit günstigen Blumen auf den Vorarlberger Markt. Am Ende erwies sich die Gemengelage als toxische Mixtur, ein „Weiter wie bisher“ war nicht mehr möglich.