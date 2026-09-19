Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gute Nachrichten

Nach Insolvenz: Neustart für Rosen Waibel

Wirtschaft
19.09.2026 18:17
Bei Rosen Waibel werden auch künftig Blumen verkauft.
Bei Rosen Waibel werden auch künftig Blumen verkauft.(Bild: Blumenbüro Österreich)

Nach der Insolvenz im Juni mit rund 2,5 Millionen Euro Schulden gibt es für den Blumenhandel Rosen Waibel in Mäder wieder eine Zukunft. Die Gläubiger haben am Donnerstag dem Sanierungsplan zugestimmt. Der Betrieb wird allerdings deutlich verkleinert – unter anderem wird die Produktion geschlossen, um Kosten zu sparen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Donnerstagmittag stimmten die Gläubiger am Landesgericht Feldkirch dem vorgelegten Sanierungsplan zu. Der traditionsreiche Blumenhändler aus Mäder hatte im Juni Insolvenz angemeldet. Damals standen Schulden von rund 2,5 Millionen Euro im Raum. Der nunmehrige Sanierungsplan sieht vor, dass die Gläubiger immerhin 40 Prozent ihrer offenen Forderungen zurückbekommen sollen. 

Lesen Sie auch:
Das Blumenunternehmen aus Mäder steht mit rund 2,5 Millionen Euro in der Kreide. (Symbolbild)
2,5 Mio. Euro Schulden
Blumenhändler „Rosen Waibel“ meldet Insolvenz an
12.06.2026

Hohe Kosten als Auslöser
In die finanzielle Notlage war der Händler vor allem durch massiv gestiegene Ausgaben geraten. Das Beheizen der Glashäuser wurde immer teurer, genauso wie Strom und Transporte. Zudem litt die Firma unter dem enormen Preisdruck in der Branche, große Konkurrenten aus dem Ausland drängten mit günstigen Blumen auf den Vorarlberger Markt. Am Ende erwies sich die Gemengelage als toxische Mixtur, ein „Weiter wie bisher“ war nicht mehr möglich. 

Produktion wird geschlossen
Um das Unternehmen zu retten und wieder auf Kurs zu bringen, sind allerdings harte Einschnitte nötig. Die eigene Produktion in Mäder wird komplett geschlossen, Blumen und Pflanzen werden in Zukunft nicht mehr selbst gezogen, sondern nur noch von externen Anbietern eingekauft. Diese Blumen kommen dann unter anderem aus Holland.

Personalabbau im Verkauf
Die Umstellung bringt auch einen weiteren Abbau von Arbeitsplätzen mit sich. Im Gartencenter selbst sind heute nur noch zwölf statt der ehemals 23 Personen beschäftigt. Das Verkaufsteam wurde also fast halbiert. Durch das Ende der Pflanzenzucht gehen noch zusätzliche Jobs in der Produktion verloren.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
19.09.2026 18:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 20°
Symbol wolkig
Bludenz
9° / 23°
Symbol heiter
Dornbirn
11° / 22°
Symbol wolkig
Feldkirch
9° / 22°
Symbol heiter

krone.tv

Virtual Reality
Polizei trainiert den Ernstfall mit Spezialbrille
So kennen die meisten Kabarett-Fans Günther „Gunkl“ Paal.
Kabarettist erpresst
„Paal fordert von Frauen hohe Geldsumme zurück“
Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
253.117 mal gelesen
Günther Paal
Adabei Österreich
„TWM“-Lisa zieht ins Forsthaus: „Hab‘ immer Lust“
169.016 mal gelesen
„Teenager werden Mütter“-Star Lisa zieht mit ihrem Freund Geri ins „Forsthaus Rampensau“. 
Österreich
Ihm Kind „verkauft“, dann erpresst: Arge Details
158.452 mal gelesen
In einer Selbstanzeige und einem Video gestand Kabarettist Günther Paal sexuelle  Handlungen an ...
Innenpolitik
Fall „Gunkl“: ÖVP-Frauen-Front gegen „Promi-Bonus“
1658 mal kommentiert
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
1131 mal kommentiert
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Wirtschaft
Spritpreisbremse könnte ab Oktober stark steigen
1102 mal kommentiert
Derzeit zahlt man den heimischen Tankstellen Höchstpreise.
Mehr Wirtschaft
Bundesliga im TICKER
LIVE: Findet Altach bei Lustenau nochmal zurück?
Gute Nachrichten
Nach Insolvenz: Neustart für Rosen Waibel
Schneiders Brille
Als die Welt zerbrach, begann er zu singen
In Kopenhagen
Lisa überrascht bei WM als drittbeste Europäerin
Ärzte für Vorarlberg
Land vergibt erstmals Medizin-Studienplätze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf