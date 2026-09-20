„Was hier passiert, ist der beste Motorsport“

Und plötzlich war alles neu! Vor rund einem Jahr kaufte Günther Steiner das MotoGP-Team von Tech3, wagte damit den Sprung aus dem Umfeld der Formel 1 in die Motorrad-WM. Mittlerweile ist der Südtiroler überzeugt: „Was hier auf der Strecke passiert, ist der beste Motorsport, den es gibt. Daran braucht man auch in Zukunft nichts zu ändern. Jetzt geht es aber darum, dass das auch mehr Leuten bewusst wird.“