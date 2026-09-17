Überraschung! Klopp gibt zwei DFB-Kader bekannt

Publikumsliebling fehlt

Nicht mit dabei ist unter anderem auch Deniz Undav. Bei der Nationalmannschaft kommt der Stuttgart-Stürmer auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen und gilt als Publikumsliebling. Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde – alle als Joker. Diesmal ist er jedoch zum Zuschauen verdammt.