Überraschung! Klopp gibt zwei DFB-Kader bekannt

Jürgen Klopp hat am Donnerstagvormittag sein erstes DFB-Aufgebot präsentiert. Dabei sorgte Deutschlands neuer Bundestrainer für die ein oder andere Überraschung. „Das ist sehr ungewöhnlich, dass wir vier Spiele haben“, meinte Klopp, der zwei Kader mit jeweils 22 Spielern für die kommenden Partien nominierte.
In den vergangenen Tagen waren bereits erste Details an die Öffentlichkeit geraten. Nun steht das erste DFB-Aufgebot von Jürgen Klopp fest. „Wir haben keine A- oder B-Mannschaft gemacht. Wir wollen alle vier Spiele gewinnen“, betonte er.
Hier das Aufgebot im Überblick:
Ter Stegen ist zurück
Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann ist beim Neuaufbau der deutschen Nationalmannschaft nicht dabei. Stattdessen kehrt Marc-Andre Ter Stegen unter Klopp zurück ins Tor. Der Keeper ist nach seinem Wechsel von Barcelona zu Ajax Amsterdam wieder regelmäßig im Einsatz. Zudem überraschte der 59-jährige Klopp mit der Nominierung von Elversberg-Kicker Felix Keidel.
Publikumsliebling fehlt
Nicht mit dabei ist unter anderem auch Deniz Undav. Bei der Nationalmannschaft kommt der Stuttgart-Stürmer auf eine starke Quote von neun Toren in nur 13 Länderspielen und gilt als Publikumsliebling. Auch bei der WM im Sommer unter Klopp-Vorgänger Julian Nagelsmann erzielte er drei Treffer in der Vorrunde – alle als Joker. Diesmal ist er jedoch zum Zuschauen verdammt.
Hit zum Auftakt
Klopp arbeitete zuletzt für den Red-Bull-Konzern bei dessen internationalen Fußballaktivitäten. Jetzt stehen für den neuen Teamchef im Rahmen der Nations League seine ersten Länderspiele an. Es geht am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande, danach folgen Spiele gegen Griechenland, Serbien und nochmals Griechenland.
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