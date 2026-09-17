NHTSA fordert Antworten von Tesla wegen Cybercab

Es gibt auch eine Ausnahmeregelung: Nach einer Prüfung durch die NHTSA können Unternehmen die Erlaubnis bekommen, bis zu 2500 Fahrzeuge ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße zu bringen. Davon machte etwa die Amazon-Tochter Zoox Gebrauch, die in Las Vegas und San Francisco Menschen in ihren neuartigen Beförderungskapseln transportiert. Tesla beantragte eine solche Erlaubnis aber nicht.