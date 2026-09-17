Unbekannte rollten Felsblock auf Straße

Autofahrer mussten in der Nacht auf Dienstag in Sigmarszell außergewöhnlich schnell reagieren: Denn auf einer dortigen Straße lauerte plötzlich ein 400 Kilogramm schwerer Naturstein auf der Fahrbahn. Unbekannte Täter hatten den Stein zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 5.30 Uhr von seinem Platz auf einem Privatgrundstück gelöst und einen Hang hinabgestoßen, der Stein landete auf der Straße.