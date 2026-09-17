Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Aktion

Unbekannte rollten Felsblock auf Straße

Vorarlberg
17.09.2026 10:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Klaus Kreuzer)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In Sigmarszell (Deutschland), gleich über der Grenze zu Vorarlberg, lieferten Unbekannte eine gemeingefährliche Aktion. Sie stießen einen Naturstein einen Hang hinab – auf eine darunterliegende Straße. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Autofahrer mussten in der Nacht auf Dienstag in Sigmarszell außergewöhnlich schnell reagieren: Denn auf einer dortigen Straße lauerte plötzlich ein 400 Kilogramm schwerer Naturstein auf der Fahrbahn. Unbekannte Täter hatten den Stein zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 5.30 Uhr von seinem Platz auf einem Privatgrundstück gelöst und einen Hang hinabgestoßen, der Stein landete auf der Straße. 

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Der Felsbrocken diente als Hangabsicherung. Ein Unternehmen musste beauftragt werden, um den Stein wieder an seinen Platz zu befördern. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen bislang unbekannte Täter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.09.2026 10:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
11° / 17°
Symbol wolkig
Bludenz
12° / 20°
Symbol wolkig
Dornbirn
13° / 20°
Symbol wolkig
Feldkirch
12° / 20°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Wo die Späne fliegen
Forstarbeiter: „Sind prinzipiell die Bösen …“
Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
350.936 mal gelesen
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
106.064 mal gelesen
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Salzburg
Besitzer bleibt hart: Kein Grundverkauf für Radweg
87.076 mal gelesen
Krone Plus Logo
Im Norden Antherings in Salzburg kommt ein Radweg – allerdings werden 189 Meter fehlen (im Bild: ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1743 mal kommentiert
Günther Paal
Gericht
Missbrauch: „Gunkl“ zahlte 150.000 € Schweigegeld
1151 mal kommentiert
Günther Paal wird wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs angeklagt. Eine Frau und deren Mutter ...
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
1013 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Mehr Vorarlberg
Gefährliche Aktion
Unbekannte rollten Felsblock auf Straße
„Oanen in dr Krone“
Der „Oxa“ in Hittisau: Jung und traditionell
Mit dem Fagott
Von Hittisau zum Olymp aufgebrochen
Sport Tv Logo
Magere Ausbeute
Lustenaus Leistungen passen, die Ergebnisse nicht!
Hohe Verschuldung
Privatinsolvenzen steigen weiter an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf