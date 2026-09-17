Unbekannte rollten Felsblock auf Straße

In Sigmarszell (Deutschland), gleich über der Grenze zu Vorarlberg, lieferten Unbekannte eine gemeingefährliche Aktion. Sie stießen einen Naturstein einen Hang hinab – auf eine darunterliegende Straße.
Autofahrer mussten in der Nacht auf Dienstag in Sigmarszell außergewöhnlich schnell reagieren: Denn auf einer dortigen Straße lauerte plötzlich ein 400 Kilogramm schwerer Naturstein auf der Fahrbahn. Unbekannte Täter hatten den Stein zwischen Montag 23 Uhr und Dienstag 5.30 Uhr von seinem Platz auf einem Privatgrundstück gelöst und einen Hang hinabgestoßen, der Stein landete auf der Straße.
Polizei hat Ermittlungen aufgenommen
Der Felsbrocken diente als Hangabsicherung. Ein Unternehmen musste beauftragt werden, um den Stein wieder an seinen Platz zu befördern. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen bislang unbekannte Täter.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.