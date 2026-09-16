Daviscup?„Da kriegt man schon Gänsehaut“

„Die Atmosphäre wird super, ich freue mich richtig darauf – vor allem, dass so etwas in Wien zustande kommt. Da kann man Veranstalter Herwig Straka, dem Wiener Tennisverband und dem Wiener Athletiksport Club nur ein Lob aussprechen“, sagt Tennis-Legende Hans Kary beim Lokalaugenschein mit der „Krone“ am Areal des WAC im Prater.



Am Freitag und Samstag steigt dort das Daviscup-Duell gegen Belgien. Nach 18 Jahren kehrt der Länderkampf damit wieder nach Wien zurück. Zuletzt schlug Österreich im Februar 2008 gegen die USA in der Bundeshauptstadt auf, damals im mittlerweile abgerissenen Ferry-Dusika-Hallenstadion.