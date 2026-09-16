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Tennis-Legende Kary

Daviscup?„Da kriegt man schon Gänsehaut“

Tennis
17.09.2026 10:03
Am WAC-Platz in Wien wurde ein Centrecourt für 4000 Zuschauer errichtet.
Am WAC-Platz in Wien wurde ein Centrecourt für 4000 Zuschauer errichtet.(Bild: Martin Wechtl)
Porträt von Martin Wechtl
Von Martin Wechtl

Nach 18 Jahren kehrt der Davis Cup zurück nach Wien – und Tennis-Legende Hans Kary ist voller Vorfreude. Auf der WAC-Anlage im Prater wurde eigens ein Centercourt für 4000 Fans errichtet. Kary hofft auf volle Ränge und glaubt an die rot-weiß-rote Überraschung.

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„Die Atmosphäre wird super, ich freue mich richtig darauf – vor allem, dass so etwas in Wien zustande kommt. Da kann man Veranstalter Herwig Straka, dem Wiener Tennisverband und dem Wiener Athletiksport Club nur ein Lob aussprechen“, sagt Tennis-Legende Hans Kary beim Lokalaugenschein mit der „Krone“ am Areal des WAC im Prater. 

Am Freitag und Samstag steigt dort das Daviscup-Duell gegen Belgien. Nach 18 Jahren kehrt der Länderkampf damit wieder nach Wien zurück. Zuletzt schlug Österreich im Februar 2008 gegen die USA in der Bundeshauptstadt auf, damals im mittlerweile abgerissenen Ferry-Dusika-Hallenstadion.

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