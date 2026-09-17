São Miguel: Insel mit Geschmack

Mauro Ricardo Arancio vom Hotel Octant Furnas gibt seinen Gästen in einem eigenen Kochkurs die wichtigsten Tipps für einen gelungenen Eintopf mit. Dazu gehört neben den passenden Zutaten freilich auch die Garzeit: Rund sechs Stunden lang wird das Gericht in Löchern im geothermischen Boden am Furnas-See unter der Erde gekocht, bei einer Temperatur zwischen 70° C und 95° C. Furnas auf São Miguel ist der Ort mit der höchsten Konzentration an heißen Quellen in Europa. Durch den behutsamen Kochprozess im Erdboden bleiben Inhaltsstoffe gut erhalten und sorgen für eine Geschmacksexplosion.