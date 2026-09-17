Erlebe den Saisonstart der Vienna Capitals live!

Mit der „Krone“ live dabei

Wir verlosen Tickets für beide Matches der Vienna Capitals. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und erleben Sie rasantes Eishockey, harte Zweikämpfe und echte Heimspiel-Atmosphäre live in Wien. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. September (für das Match gegen Fehérvár) bzw. 23. September (für das Match gegen Milano Hockey Club) ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.