Erlebe den Saisonstart der Vienna Capitals live!

Die Vienna Capitals sind zurück! Der Publikumsmagnet der Eishockey-Liga absolviert am 23. September gegen Fehérvár den Home Opener vor seinen leidenschaftlichen Fans. Schon drei Tage später empfangen die Caps den Milano Hockey Club und Sie können bei einem dieser Matches dabei sein!
Am 23. September steigt der große Home Opener der Vienna Capitals gegen Fehérvár. Wenn die Caps erstmals in dieser Saison vor heimischem Publikum aufs Eis gehen, ist Gänsehautstimmung garantiert. Die Wiener wollen ihren Fans dabei von Beginn an schnelles Eishockey, harte Zweikämpfe und jede Menge Action bieten. Gegen Fehérvár wartet zum Heimauftakt gleich ein attraktiver Gegner, der den Capitals alles abverlangen dürfte.
Lange müssen die Fans danach nicht auf den nächsten Eishockey-Abend warten: Bereits am 26. September folgt das nächste Heimspiel gegen den Milano Hockey Club. Damit dürfen sich die Caps-Anhänger innerhalb weniger Tage gleich zweimal auf echte Stadionatmosphäre, Tempo auf dem Eis und spannende Szenen vor den Toren freuen.
Mit der „Krone“ live dabei
Wir verlosen Tickets für beide Matches der Vienna Capitals. Nutzen Sie jetzt Ihre Chance und erleben Sie rasantes Eishockey, harte Zweikämpfe und echte Heimspiel-Atmosphäre live in Wien. Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 21. September (für das Match gegen Fehérvár) bzw. 23. September (für das Match gegen Milano Hockey Club) ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Sport“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.