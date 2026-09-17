König kontert Dianas Bruder nach krassem Vorwurf!

Erinnerung an Queen Elizabeths Statement werden wach

Damit weist der Palast Spencers Darstellung des Satzes zwar nicht Wort für Wort zurück. Die Botschaft ist dennoch deutlich: Hier gehen die Erinnerungen auseinander und der britische König lässt diese Vorwürfe nicht einfach im Raum stehen. Auch eine gewisse neue Entschlossenheit ist zu bemerken, Dinge nicht erst aussitzen zu wollen.