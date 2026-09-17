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„Seltenes Ereignis“

NASA-Forscher entdecken neuen riesigen Mondkrater

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17.09.2026 10:31
Laut Angaben der NASA handelt es sich um den größten neuen Krater, der jemals in unserem ...
Laut Angaben der NASA handelt es sich um den größten neuen Krater, der jemals in unserem Sonnensystem gefunden wurde.(Bild: NASA/LRO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Forscher der US-Raumfahrtbehörde NASA haben jetzt einen riesigen, erst kürzlich entstandenen Krater auf dem Mond entdeckt. Den Angaben zufolge handelt es sich um den größten neuen Krater, der jemals in unserem Sonnensystem gefunden wurde.

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Der Krater, der McGetchin getauft wurde habe einen Durchmesser von 222 Metern, teilte die NASA am Mittwoch mit. Laut einer in der Fachzeitschrift „Science Advances“ veröffentlichten Studie, kommt ein solches Ereignis nur „einmal im Jahrhundert oder sogar noch seltener“. es

Krater blieb zwei Jahre unbemerkt
Die NASA-Forscher führen die Entstehung des Kraters auf den Einschlag eines Kometen oder Asteroiden von der Größe eines drei- bis sechsstöckigen Hauses im Frühjahr 2024 zurück. Der Einschlag war in den vergangenen zwei Jahren zunächst unbemerkt geblieben.

Er wurde erst entdeckt, als der NASA-Experte Robert Wagner, ein mit der NASA-Sonde „Lunar Reconnaissance Orbiter“ (LRO) befasster Forscher, ihn bei einer neuen Untersuchung der Mondoberfläche bemerkte. Der Krater tauchte demnach als „großer heller Punkt, umgeben von einem dunklen Halo“, einem optischen Lichtphänomen, auf.

Künstlerische Darstellung des „Lunar Reconnaissance Orbiter“
Künstlerische Darstellung des „Lunar Reconnaissance Orbiter“(Bild: NASA)

NASA-Sonde umkreist Mond seit 2009
Der LRO (Bild oben) war am 18. Juni 2009 zusammen mit dem „Lunar Crater Observation and Sensing Satellite“ (LCROSS) an Bord einer „Atlas“-Rakete auf den Weg geschickt worden, um die Oberfläche des Mondes zu kartografieren und dort mögliche Wasservorräte aufzuspüren.

Viele Mondkrater sind zwar weitaus größer als McGetchin. Doch die Erforschung der Entstehung eines Kraters nahezu in Echtzeit kann zu einem besseren Verständnis von der Beschaffenheit des Mondes beitragen. Für künftige bemannte Mondmissionen, wie sie die USA und auch China planen, können diese Erkenntnisse von großem Wert sein.

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Mondlandung für 2028 geplant
Für das Jahr 2028 strebt die NASA erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine Mondlandung an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet, danach wurde das kostspielige Programm eingestellt. Konkurrent China plant für 2030 eine Landung auf dem Erdtrabanten.

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