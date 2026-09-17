NASA-Forscher entdecken neuen riesigen Mondkrater

Viele Mondkrater sind zwar weitaus größer als McGetchin. Doch die Erforschung der Entstehung eines Kraters nahezu in Echtzeit kann zu einem besseren Verständnis von der Beschaffenheit des Mondes beitragen. Für künftige bemannte Mondmissionen, wie sie die USA und auch China planen, können diese Erkenntnisse von großem Wert sein.