Inflation im August auf 3,2 Prozent gestiegen

Die Inflation in Österreich ist im August auf 3,2 Prozent gestiegen. Im Juli hatte sie 2,8 Prozent betragen. Vor allem höhere Treibstoff- und Heizölpreise trieben die Teuerungsrate in die Höhe.
Wichtigster Inflationstreiber war, wie die Statistik Austria am Donnerstag mitteilte, aber weiterhin der Dienstleistungsbereich. Inflationsdämpfend wirkte sich hingegen die seit Juli gültige Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel von 10 auf 4,9 Prozent aus.
Lebensmittel günstiger als im Vorjahr
„Auch im August waren Lebensmittel günstiger als vor einem Jahr“, erklärte die Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk, in der Aussendung. Mit 3,2 Prozent wurde der Wert aus der Schnellschätzung von Anfang September bestätigt.
Der Bereich Verkehr weitete im August seine Position als Treiber der Inflation im Jahresabstand aus, obwohl die jüngsten Höchststände bei Diesel, Heizöl und Benzin in den August-Werten noch gar nicht abgebildet sind. Gegenüber August 2025 legten die Treibstoffpreise um 26,3 Prozent zu.
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